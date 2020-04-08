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08.04.2020 - 10:22 | | DHA

500 nüfuslu köy karantinaya alındı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı 500 nüfuslu Akpınar köyü, 21 Nisan’a kadar karantinaya alındı.

500 nüfuslu köy karantinaya alındı!

Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar köyünde bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, İl Hıfsızzıha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Dün gece yarısından itibaren köy giriş- çıkışlara kapatıldı. 

Bozüyük Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, köyde birden fazla vaka görüldüğü bildirilerek, “İlçemiz Akpınar Mahallesi'nde Covid-19 birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 07/04/2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 21/04/2020 tarihi saat 24.00'e kadar giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

 

 

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