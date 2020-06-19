500’den fazla hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nda ilk 36 saat içinde 500’den fazla hedef havadan ve karadan yapılan atışlarla imha edildi. Sınır ötesi harekâtlarda deneyimli komandolar, örgütün merkez üslenme alanlarına doğru ilerlemeye devam ederken, İHA ve ATAK taarruz helikopterleri eşliğinde Haftanin’in stratejik konumundaki iki alan ve dört tepesine yeni indirmeler yapıldı.

Alınan bilgilere göre Haftanin’deki stratejik Hantur Dağı’na helikopterle inen komandolar ile PKK’lı teröristler arasında çatışmalar yaşandı. Batifa’nın kuzeyindeki PKK noktaları da topçu atışları ile vuruldu. Haftanin’e yakın mesafede bulunan örgütün lojistik destek ve askeri eğitim merkezlerinin bulunduğu Metina, Gare, Sidekan bölgesi ile Zaho’ya bağlı Şeraniş kasabası çevresinde bulunan hareketli örgüt hedeflerine ise nokta atışları gerçekleştirildi.

Operasyonun başlamasından bu yana geçen ilk 36 saat içinde terör örgütüne ait belirlenen 500’den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın (Çok Namlulu Roketatar) yanı sıra SİHA ve F-16’lardan yapılan atışlarla imha edildi. Komandolar, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe çıkan zorlu arazi koşullarında terör yuvalarına girmeyi sürdürürken, İHA ve SİHA’lar da bölgeyi sürekli tarıyor.

‘Girilemez’ diyorlardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ndeki yoğun mesaisi de devam ediyor. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile geldiği Harekât Merkezi’nde sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı. Video konferans yöntemi ile harekâta katılan birlik komutanları ile görüşen Akar ve komutanlar, sahadaki durumu da gece boyunca yakından takip etti, talimatlar verdi. Akar, birlik komutanlarına hitabında şunları söyledi:

“Pençe Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız. Geçmişe, 2015 yılına doğru bakın, teröristlerin ‘girilemez’, ‘ulaşılamaz’ dedikleri nerelere girildi, nerelere çıkıldı, neredeki inler, barınaklar, sığınaklar teröristlerin başlarına yıkıldı. Aynı tertip ve düzende ilerlemek suretiyle inşallah Pençe Kaplan Operasyonu’nu da başarıyla kapatıp, komandonun tarihine, Kara Kuvvetlerimizin tarihine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz.”

Birlik komutanları da, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini, bu kapsamda verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını” dile getirdi.

Bağdat’tan açıklama

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, Pençe Kaplan Operasyonu nedeniyle ikinci kez nota verildi. Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yıldız’ın bakanlığa çağrıldığı ve devam eden hava saldırılarının durdurulmasının istendiği belirtildi.