502 Nerenin Telefon Kodu? +502 Hangi Ülkeye Ait?

502 telefon kodu yurt dışına ait bir telefon kodudur. Ülkemizde 502 sayılı bir telefon kodu bulunmamaktadır. Dolayısıyla yurt dışına ait olan bu telefon Guatemala ülkesinin telefon kodudur. Bu kod sayesinde ülkeler birbirleri ile haberleşir ve iletişim kurabilirler.

502 Nerenin Alan Kodu?

502 telefon kodu Guatemala ülkesine ait bir telefon kodudur. 502 ile arandıysanız yurt dışı tarafından arandığınıza kesin olarak emin olabilirsiniz.

+502 telefon kodu Orta Amerika ülkesi olan Guatemala ülkesine bağlı bir telefon kodudur. Her ülkeye ait bir telefon kodu verilmiştir. Guatemala ülkesine de +502 telefon kodu belirlenmiştir. Guatemala yaklaşık 18 milyon nüfusu bulunan bir ülkedir. Ülkenin başkenti de yine Guatemala adında bir şehirdir.





