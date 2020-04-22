505 Nerenin Telefon Kodu? +505 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan illerin hepsi birer alan koduna sahiptir. Bazı iller bir tane alan koduna sahip iken, bazı iller ise birden fazla alan koduna sahip olabilir. Alan kodları başına 0 yazılarak kullanılmaktadır.



505 Nerenin Alan Kodu?



Şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılmak üzere bütün iller alan kodlarına sahiptir. 505 numaralı alan kodu ise bunlardan birisidir. 505 numaralı alan kodu ülkemizde bir ile ait alan kodu değildir. Bu kod Bir GSM operatörüne aittir. 0505 numaralı alan kodu ülkemizde Avea operatörüne ait bir alan kodudur.



+505 numaralı ülke kodu Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nikaragua ülkesine ait bir telefon kodudur. Yurtdışından gelen aramalarda ülke kodunun +505 olması halinde bu aramanın Nikaragua ülkesinden yapıldığı anlaşılır.