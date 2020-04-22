506 Nerenin Telefon Kodu? +506 Hangi Ülkeye Ait?

506 Kosta Rika ülkesinin telefon kodudur. Bu kodu tuşlamak suretiyle ülkeyi ulaşabilir ve farklı amaçlar doğrultusunda iletişim kurabilirsiniz. Bu üç rakamlı numaraya girdikten sonra geri kalan numaraları bölgeye bağlı olarak tuşlamanız yeterlidir.



506 Nerenin Alan Kodu?



506 nerenin telefon kodu olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu merakı gidermek için ise +506 alan kodunun Kosta Rika ülkesine ait olduğunu söylemek mümkün. Hem tarım hem de sanayi açısından önemli bir potansiyel teşkil eden bu ülke, yıl içerisinde pek çok insanın ziyaret ettiği yerlerden biridir.



Amacınıza uygun olarak ister ticari ister gezi amaçlı bu alan kodunu kullanarak Kosta Rika’ya ulaşabilirsiniz. Daha sonra ülkenin farklı bölgeleri ile iletişime geçebilir; doğrudan güvenli şekilde bağlantı kurabilirsiniz.