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22.04.2020 - 16:51 |

509 Nerenin Telefon Kodu? +509 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodları uluslararası aramalarda telefon numarasının başında yer alır. Dünya üzerinde bulunan tüm ülkelerin telefon kodları bulunmaktadır. 509 numaralı telefon kodu ise bu kodlardan birisidir. Peki 509 nerenin telefon kodu? +509 hangi ülkeye ait? Merak edilen tüm bilgileri sizler için hazırladık.

509 Nerenin Telefon Kodu? +509 Hangi Ülkeye Ait?

509 numaralı telefon kodu Haiti ülkesine ait bir ülke kodudur. Haiti Karayıp Denizinde yer alan bir ada ülkesidir. Ülkenin başkenti Port-au-Prince’dir. Ülkede tropikal iklim hakimdir. Ülkede yazları da kışları da bol yağışlı geçmektedir. Bu sebeple ülke geniş ormanlara sahiptir. 

509 Nerenin Alan Kodu?

Telefon kodları uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılan kodlardır. 509 numaralı telefon kodu ise Karayıp Denizinde yer alan Haiti ülkesine aittir. Haiti ülkesi bir ada ülkesidir. 

+509 numaralı telefon kodu Haiti ülkesine ait bir telefon kodudur. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde yer alan ülke kodu +509 olması durumunda, bu aramanın Haiti ülkesinden yapıldığı anlaşılır. Bunun dışında alan kodları da bulunmaktadır. Yurtdışı aramalarda ilk olarak ülke kodu yer almaktadır. Ülke kodundan sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası bulunmaktadır. 

 

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