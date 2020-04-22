51/2-B Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 51/2-B Cezası Ne Kadar? (2020)

51/2-b trafik ceza kodlarından biridir. Zaman zaman sürücüler 51/2-b trafik cezası ile karşılaşabilirler.



51/2-b Trafik Ceza Kodu Nedir?



Bu trafik ceza kodu bir hız ihlali ile alakalıdır. Sürüş esnasında hız sınırını %30'dan %50'ye aşanlar için 51/2-b trafik ceza kodu düzenlenmiştir. Bu hız kuralına uymayan sürücüler için bu trafik cezası belirlenir.



Madde 51/2-b Cezası Ne Kadar?



51/2-b kodlu trafik cezasının miktarı 2020 yılı itibari ile 448,5 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Her trafik cezasında olduğu gibi bu trafik cezasında da erken ödeme indirimi bulunur. 15 gün içerisinde erken ödendiği takdirde %25 indirim uygulanır.