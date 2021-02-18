51/2-C Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 51/2-C Cezası Ne Kadar? (2021)

51/2-c trafik ceza kodu, radar sayesinde hız sınırını ne kadar aştığınız belirlenerek gereken trafik cezasının uygulanması anlamına gelir.



51/2-c Trafik Ceza Kodu Nedir?



Şehir içi ve şehir dışı yollarda araç kullanmak için, belli hız limitlerini geçmemek gereklidir. Yolcuların ve sürücülerin can güvenliği ve olası kazaların, trafiğin seyrini aksatmaması amaçlı uyulması gereken belli kurallar vardır.



2021 yılından itibaren trafik cezalarında büyük artışlar yaşanmıştır. Ayrıca hız limitini , %30 ve %50 oranlarında aşanlar için de, farklı ceza oranları belirlenmiştir. Verilen cezaların hepsinde, 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı takdirde, %25 oranında indirim uygulanmaktadır.



Madde 51/2c Cezası Ne Kadar?



-%30 arası hız aşımı cezası, 2021 yılı itibariyle 288 TL olarak belirlenmiştir. 10 ceza puanı kesilmektedir. %30-%50 arası hız aşımı cezası 598 TL’dir. 15 ceza puanı tutmaktadır. %50'den ve fazlası için, hız limiti aşma cezası 1340 TL TL’dir ve 15 ceza puanı uygulanır. Bu ceza tutarlarında, yerleşim yeri hız limitleri ve yolun şehirler arası olup olmadığı büyük rol oynar. Örneğin; şehirler arası hız limiti 120 km olan bir yolda, 132 Km ile 156 Km arasında bir hız aşımı görülürse, 288 TL para cezası uygulanır.