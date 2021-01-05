51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır” denildi. Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği vurgulandı.

Ankara Valiliği de, bu kapsamda, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 709 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını, toplam 3 milyon 708 bin 199 lira para cezasının uygulandığını bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yılbaşında jandarmanın bin 72 kişi, 3 işletmeye idari ve 977 araca cezai işlem uyguladığını, polisin de 7 bin 134 kişi ve 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem uyguladığını açıkladı. Vali Yerlikaya Sahil Güvenlik ekiplerinin de 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladığını belirterek, “Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.