51 Nerenin Plakası? Niğde İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Türkiye'de 81 şehir bulunmaktadır. Kara yolları tarafından bu 81 şehre de özel bir plaka kodları belirlenmiştir. Plaka kodları aynı zamanda ilçeler içinde kullanılır. Plakalar bu noktada oldukça önemlidir. Pek çok kişi bilmediği plakalar üzerinden bir araştırmaya gitmektedirler. Gerek internet üzerinden gerekse de farklı platformlar ile plakaların nereye ait olduğun öğrenmek mümkündür. 51 plaka kodu da ülkede ki kullanılan plaka kodlarından biridir. Peki, 51 nerenin plakası? İşte, detaylar.
51 plaka yollarda gördüğümüz plakalardan biridir. Zaman zaman 51 plaka kodları ile yollarda karşılaşmaktayız. Plaka kodları ilçeler için de aynı şekilde kullanılır.
51 Nerenin Plakası?
51 nerenin plakası sorusunun cevabı Niğde'dir. Niğde ilçeleri de aynı şekidle aynı plaka kodlarını kullanır. Herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Niğde Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan bir şehirdir. Niğde ili aynı zamanda ilçeleri için de 51 plaka kodunu kullanmaktadır. Niğde nüfusu itibari ile ülkenin küçük şehirlerinden biridir. Niğde ilinin yaklaşık olarak 350 bin nüfusu bulunmaktadır.
Niğde İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Niğde ilçeleri 51 plaka kodunu kullanmaktadır. Plaka harfleri Niğde ilinde her il için de farklıdır. İşte Niğde ilçelerinin plaka harfleri;
- Niğde Merkez ( AC, AZ, DA, DZ, EA, EZ, MA, M, T )
- Niğde Bor ( H, KA, KZ, LA, LZ, MK, M, T )
- Niğde Çiftlik ( JA, JZ )