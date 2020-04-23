51 Nerenin Plakası? Niğde İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

51 plaka yollarda gördüğümüz plakalardan biridir. Zaman zaman 51 plaka kodları ile yollarda karşılaşmaktayız. Plaka kodları ilçeler için de aynı şekilde kullanılır.

51 Nerenin Plakası?

51 nerenin plakası sorusunun cevabı Niğde'dir. Niğde ilçeleri de aynı şekidle aynı plaka kodlarını kullanır. Herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Niğde Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan bir şehirdir. Niğde ili aynı zamanda ilçeleri için de 51 plaka kodunu kullanmaktadır. Niğde nüfusu itibari ile ülkenin küçük şehirlerinden biridir. Niğde ilinin yaklaşık olarak 350 bin nüfusu bulunmaktadır.

Niğde İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Niğde ilçeleri 51 plaka kodunu kullanmaktadır. Plaka harfleri Niğde ilinde her il için de farklıdır. İşte Niğde ilçelerinin plaka harfleri;

- Niğde Merkez ( AC, AZ, DA, DZ, EA, EZ, MA, M, T )

- Niğde Bor ( H, KA, KZ, LA, LZ, MK, M, T )

- Niğde Çiftlik ( JA, JZ )