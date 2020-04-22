51 Nerenin Telefon Kodu? +51 Hangi Ülkeye Ait?
Ülkeler arası telefon iletişiminde ülkelerin kullandıkları telefon kodları vardır. Bu telefon kodları ülke kodu adıyla bilinmektedir. Aramak istediğiniz ülkenin öncelikle ülke kodunu tuşlamalı daha sonra da sabit hat numarasını girmelisiniz. Bu şekilde aramak istediğiniz ülke ile iletişim sağlarsınız. Aramak istediğiniz ülkenin, telefon kodunu bilerek aramalarınızı daha kolay şekilde yapabilirsiniz. İşte 51 alan koduna ait tüm merak edilen bilgiler.
Her ülkenin kendisine ait telefon iletişiminde kullandığı ülke kodu bulunur. Bu kodlar sayesinde kendi ülkenizden farklı bir ülkeyi arayabilirsiniz. Genellikle ülke telefon kodlarının baş kısmında + işareti yer alır. + işaretinden sonra ülke kodunu tuşlamalı ve sonra da sabit hat numarasını tuşlamanız gerekir.
51 ülke kodu ise Peru ülkesine ait telefon kodudur. Peru ülkesini aramak için öncelikle +51 ülke kodunu tuşlamak gerekir. Bu tuşlamayı yapmadığınız sürece Peru ile iletişime geçemezsiniz.
51 Nerenin Alan Kodu?
+51 kodu, ülkeler arası telefon iletişimi sağlayan ülke kodudur. +51 ülke kodu, Peru ülkesine aittir. Peru ülkesinden birisini aramak istediğinizde öncelikle +51 ülke kodunu tuşlamalısınız. Bu koddan sonra ise sabit hat numarasını girmeniz gerekir.