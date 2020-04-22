51 Nerenin Telefon Kodu? +51 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin kendisine ait telefon iletişiminde kullandığı ülke kodu bulunur. Bu kodlar sayesinde kendi ülkenizden farklı bir ülkeyi arayabilirsiniz. Genellikle ülke telefon kodlarının baş kısmında + işareti yer alır. + işaretinden sonra ülke kodunu tuşlamalı ve sonra da sabit hat numarasını tuşlamanız gerekir.

51 ülke kodu ise Peru ülkesine ait telefon kodudur. Peru ülkesini aramak için öncelikle +51 ülke kodunu tuşlamak gerekir. Bu tuşlamayı yapmadığınız sürece Peru ile iletişime geçemezsiniz.

51 Nerenin Alan Kodu?

+51 kodu, ülkeler arası telefon iletişimi sağlayan ülke kodudur. +51 ülke kodu, Peru ülkesine aittir. Peru ülkesinden birisini aramak istediğinizde öncelikle +51 ülke kodunu tuşlamalısınız. Bu koddan sonra ise sabit hat numarasını girmeniz gerekir.