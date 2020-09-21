51 yeni veri uzmanı online mezun oldu

51 katılımcı Büyük Veri, İş Zekâsı, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Veri Ambarı, Veritabanı, İleri Analitik, Kurumsal Performans Yönetimi gibi alanlarda eğitimlerini tamamladı. Yeni nesil teknolojileri uygulamalı olarak da öğrenme fırsatı yakalayan katılımcılar, sektörün ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları elde etti.

Akademi’ye kariyerini teknoloji konusunda geliştirmek isteyen yeni mezun, ilgili alanlarda yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam eden veya maksimum 3 yıl yazılım deneyimi olan gençler kabul ediliyor. GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya, projeyle ilgili olarak, “Akademimizin eğitimleri her yıl fiziksel sınıf ortamında gerçekleşiyordu ancak bu yıl pandemi süreci sebebiyle tüm altyapımızı online olacak biçimde düzenledik. Eğitim alan gençlerin yüzde 75’i, birkaç ay içinde iş bulabiliyor” dedi.