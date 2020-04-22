52 Nerenin Telefon Kodu? +52 Hangi Ülkeye Ait?

Meksika sınırları dışında bulunmanız durumunda bu ülkeden size yapılan telefon aramalarındaki numaraların başında 52 kodu görülür. Bu kod, sizi arayan kişinin bu aramayı Meksika'dan gerçekleştirdiğini gösterir. Bu sayede telefonu cevaplamadan önce aramanın yapıldığı ülkeyi öğrenebilirsiniz.



52 Nerenin Alan Kodu?



Telefonunuza arama gerçekleştiren numaranın başında +52 kodunu gördüğünüzde ilk olarak merak edeceğiniz konu +52 hangi ülkeye ait sorusunun cevabı olacaktır. Bu aramanın hangi ülkeden yapıldığının anlaşılmasında +52 kodu önemli bir rol oynar.



Bu kodun Meksika devletine ait olduğunu bilmeniz durumunda aramanın hangi ülkeden gerçekleşmiş olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Aynı şekilde Meksika'da yaşayan bir tanıdığınızı aramak istediğinizde de o kişinin numarasını tuşlamadan önce +52 kodunu yazmanız gerekir. Örnek; +52 XXX XXX XXX XX XX şeklinde olacaktır.