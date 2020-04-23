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23.04.2020 - 18:16 |

53 Nerenin Plakası? Rize İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizdeki illerin plaka kodları araçların hangi şehirlere kayıtlı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bulunan her ilin kendisine ait plaka kodları bulunmaktadır. 53 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 53 nerenin plakası? Rize ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

53 Nerenin Plakası? Rize İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

 

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin kendisine ait plaka kodları bulunur. Bu plaka kodları araçların kayıtlı oldukları illeri göstermektedir. 53 numaralı plaka kodu ise Rize şehrine aittir.

53 Nerenin Plakası?

53 numaralı plaka kodu Rize'ye aittir. Araçların plakasında bulunan kodun 53 olması halinde bu araç Rize iline kayıtlı olduğu bilinir.

Rize İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

 Rize Merkez Plaka Harf Grupları:

 - 53 AC 001

 - 53 DA 001

 - 53 K 0001

 - 53 M 0001

 - 53 T 0001

 - 53 AZ 999

 - 53 DZ 999

 - 53 K 1999

 - 53 M 2999

 - 53 T 2999

 

 Ardeşen İlçesi Plaka Harf Grupları:

  - 53 FA 001

 - 53 K 5000

 - 53 M 5000

 - 53 T 5000

 - 53 FZ 999

 - 53 K 5999

 - 53 M 5999

 - 53 T 5999

 

 Pazar İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 53 HA 001

 - 53 K 4000

 - 53 M 4000

 - 53 T 4000

 - 53 HZ 999

 - 53 K 4999

 - 53 M 4999

 - 53 T 4999

 

 Kalkandere İlçesi Plaka Harf Grupları:

  - 53 K 6000

 - 53 KA 001

 - 53 M 6000

 - 53 T 6000

 - 53 K 6999

 - 53 KZ 999

 - 53 M 6999

 - 53 T 6999

 

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