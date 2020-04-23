53 Nerenin Plakası? Rize İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizdeki illerin plaka kodları araçların hangi şehirlere kayıtlı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bulunan her ilin kendisine ait plaka kodları bulunmaktadır. 53 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 53 nerenin plakası? Rize ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin kendisine ait plaka kodları bulunur. Bu plaka kodları araçların kayıtlı oldukları illeri göstermektedir. 53 numaralı plaka kodu ise Rize şehrine aittir.
53 Nerenin Plakası?
53 numaralı plaka kodu Rize'ye aittir. Araçların plakasında bulunan kodun 53 olması halinde bu araç Rize iline kayıtlı olduğu bilinir.
Rize İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Rize Merkez Plaka Harf Grupları:
- 53 AC 001
- 53 DA 001
- 53 K 0001
- 53 M 0001
- 53 T 0001
- 53 AZ 999
- 53 DZ 999
- 53 K 1999
- 53 M 2999
- 53 T 2999
Ardeşen İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 53 FA 001
- 53 K 5000
- 53 M 5000
- 53 T 5000
- 53 FZ 999
- 53 K 5999
- 53 M 5999
- 53 T 5999
Pazar İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 53 HA 001
- 53 K 4000
- 53 M 4000
- 53 T 4000
- 53 HZ 999
- 53 K 4999
- 53 M 4999
- 53 T 4999
Kalkandere İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 53 K 6000
- 53 KA 001
- 53 M 6000
- 53 T 6000
- 53 K 6999
- 53 KZ 999
- 53 M 6999
- 53 T 6999