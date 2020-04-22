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22.04.2020 - 16:24 |

54/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 54/1-A Cezası Ne Kadar? (2020)

Mobese kameralarının artması ile artık trafikte seyir halindeyken farkında olmadan ceza yiyebiliyoruz. Kesilen cezalar mobese kamera sistemleri ile 7/24 izlendiğinden cezalar plaka bilgisine ekleniyor ve haliyle eve postalanıyor. Peki, 54/1-a trafik ceza kodu nedir? Madde 54/1-a cezası ne kadar? (2020) Sizler için derledik.

54/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 54/1-A Cezası Ne Kadar? (2020)

Trafik kurallarına her ne kadar dikkat edilse de anlamını bilmediğimiz kodlarla temsil edilen cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Çoğu zaman e-devlet üzerinden gördüğümüz ya da eve gelen cezaların anlamlarını öğrenebilirsiniz.

54/1-a Trafik Ceza Kodu Nedir?

54/1-a trafik ceza kodu, önde seyir halde olan aracı geçmek isterken, geçme kurallarına tabi kalmamak yasaktır, anlamını ifade eder.

Madde 54/1-a Cezası Ne Kadar? (2020)

Önde giden aracı geçmek isterken geçme kurallarına uymamanın cezası 235 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Fakat bu durum 1 Ocak 2020 tarihinde zamlanarak 53 TL'lik bir artışla toplamda 288 Türk Lirası olmuştur.

Belirtilen trafik cezasının tebliğ edilmiş oldu tarihten 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25'lik bir indirim sağlanmakta ve ceza 176,25 Türk Lirasına indirilmektedir.

 

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