54/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 54/1-A Cezası Ne Kadar? (2020)

Trafik kurallarına her ne kadar dikkat edilse de anlamını bilmediğimiz kodlarla temsil edilen cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Çoğu zaman e-devlet üzerinden gördüğümüz ya da eve gelen cezaların anlamlarını öğrenebilirsiniz.



54/1-a Trafik Ceza Kodu Nedir?



54/1-a trafik ceza kodu, önde seyir halde olan aracı geçmek isterken, geçme kurallarına tabi kalmamak yasaktır, anlamını ifade eder.



Madde 54/1-a Cezası Ne Kadar? (2020)



Önde giden aracı geçmek isterken geçme kurallarına uymamanın cezası 235 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Fakat bu durum 1 Ocak 2020 tarihinde zamlanarak 53 TL'lik bir artışla toplamda 288 Türk Lirası olmuştur.



Belirtilen trafik cezasının tebliğ edilmiş oldu tarihten 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25'lik bir indirim sağlanmakta ve ceza 176,25 Türk Lirasına indirilmektedir.