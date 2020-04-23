54 Nerenin Plakası? Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını gösteren kodlardır. Bunlardan birisi de 54 numaralı plaka kodudur. Peki 54 nerenin plakası? Sakarya ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Plaka kodları ile araçların hangi vilayete kayıtlı oldukları öğrenilebilir. 54 numaralı plaka kodu ise Sakarya iline aittir.
54 Nerenin Plakası?
54 Sakarya ilinin plakasıdır. Sakarya'ya kayıtlı olan araçların plaka kodları 54 numaralıdır. Böylece araçların Sakarya iline kayıtlı oldukları öğrenilir.
Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Sakarya Merkez İlçe Plaka Kodları:
54 AA 001-54 AZ 999
54 DA 001-54 DZ 999
54 EA 001-54 EZ 999
54 FA 001-54 FZ 999
54 M 0001-54 M 2000
54 M 2501-54 M 3000
54 M 4501-54 M 5000
54 M 7001-54 M 7500
54 T 0001-54 T 2000
54 T 2501-54 T 3000
54 T 4501-54 T 5000
54 T 7001-54 T 7500
54 TA 001-54 TZ 999
54 UA 001-54 UZ 999
54 YZ 001-54 YZ 999
Pamukova İlçesi Plaka Kodları:
54 M 6001-54 M 6500
54 RA 001-54 RZ 999
54 T 6001-54 T 6500
54 MR 001-54 MR 999
Sapanca İlçesi Plaka Kodları:
54 M 6501-54 M 7000
54 SA 001-54 SZ 999
54 T 6501-54 T 7000
54 MS 6501-54 MS 7000
Kaynarca İlçesi Plaka Kodları
54 M 5001-54 M 5500
54 T 5001-54 T 5500
54 VA 001-54 VZ 999
54 MM 001-54 MM 999
Kocaali İlçesi Plaka Kodları:
54 M 5501-54 M 6000
54 NA 001-54 NZ 999
54 T 5501-54 T 6000
54 MN 001-54 MN 999
Karasu İlçesi Plaka Kodları:
54 M 4001-54 M 4500
54 PA 001-54 PZ 999
54 T 4501-54 T 4500
54 MP 001-54 MP 999
Taraklı İlçesi Harf Kodları:
54 M 7501-54 M 8000