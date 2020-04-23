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23.04.2020 - 18:19 |

54 Nerenin Plakası? Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını gösteren kodlardır. Bunlardan birisi de 54 numaralı plaka kodudur. Peki 54 nerenin plakası? Sakarya ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

54 Nerenin Plakası? Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Plaka kodları ile araçların hangi vilayete kayıtlı oldukları öğrenilebilir. 54 numaralı plaka kodu ise Sakarya iline aittir.

54 Nerenin Plakası?

54 Sakarya ilinin plakasıdır. Sakarya'ya kayıtlı olan araçların plaka kodları 54 numaralıdır. Böylece araçların Sakarya iline kayıtlı oldukları öğrenilir.

 Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri 

 Sakarya Merkez İlçe Plaka Kodları:

 54 AA 001-54 AZ 999

 54 DA 001-54 DZ 999

 54 EA 001-54 EZ 999

 ​​​​​​​​​​​​​​54 FA 001-54 FZ 999

 ​​​​​​​54 M 0001-54 M 2000

 ​​​​​​​54 M 2501-54 M 3000

 ​​​​​​​54 M 4501-54 M 5000

 ​​​​​​​54 M 7001-54 M 7500

 ​​​​​​​54 T 0001-54 T 2000

 ​​​​​​​54 T 2501-54 T 3000

 ​​​​​​​54 T 4501-54 T 5000

 ​​​​​​​54 T 7001-54 T 7500

 ​​​​​​​54 TA 001-54 TZ 999

 ​​​​​​​54 UA 001-54 UZ 999

 ​​​​​​​54 YZ 001-54 YZ 999

 

 Pamukova İlçesi Plaka Kodları:

 ​​​​​​​54 M 6001-54 M 6500

 ​​​​​​​54 RA 001-54 RZ 999

 ​​​​​​​54 T 6001-54 T 6500

 ​​​​​​​54 MR 001-54 MR 999

 

 Sapanca İlçesi Plaka Kodları:

 ​​​​​​​54 M 6501-54 M 7000

 ​​​​​​​54 SA 001-54 SZ 999

 ​​​​​​​54 T 6501-54 T 7000

 ​​​​​​​54 MS 6501-54 MS 7000

 

 Kaynarca İlçesi Plaka Kodları

 ​​​​​​​54 M 5001-54 M 5500

 ​​​​​​​54 T 5001-54 T 5500

 ​​​​​​​54 VA 001-54 VZ 999

 ​​​​​​​54 MM 001-54 MM 999

 

 Kocaali İlçesi Plaka Kodları:

 ​​​​​​​54 M 5501-54 M 6000

 ​​​​​​​54 NA 001-54 NZ 999

 ​​​​​​​54 T 5501-54 T 6000​​​​​​​

 ​​​​​​​54 MN 001-54 MN 999

 

 Karasu İlçesi Plaka Kodları:

 ​​​​​​​54 M 4001-54 M 4500

 ​​​​​​​54 PA 001-54 PZ 999

 ​​​​​​​54 T 4501-54 T 4500

 ​​​​​​​54 MP 001-54 MP 999

 

 Taraklı İlçesi Harf Kodları:

  ​​​​​​​54 M 7501-54 M 8000

 

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