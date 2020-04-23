54 Nerenin Plakası? Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Plaka kodları ile araçların hangi vilayete kayıtlı oldukları öğrenilebilir. 54 numaralı plaka kodu ise Sakarya iline aittir.

54 Nerenin Plakası?

54 Sakarya ilinin plakasıdır. Sakarya'ya kayıtlı olan araçların plaka kodları 54 numaralıdır. Böylece araçların Sakarya iline kayıtlı oldukları öğrenilir.

Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Sakarya Merkez İlçe Plaka Kodları:

54 AA 001-54 AZ 999

54 DA 001-54 DZ 999

54 EA 001-54 EZ 999

​​​​​​​​​​​​​​54 FA 001-54 FZ 999

​​​​​​​54 M 0001-54 M 2000

​​​​​​​54 M 2501-54 M 3000

​​​​​​​54 M 4501-54 M 5000

​​​​​​​54 M 7001-54 M 7500

​​​​​​​54 T 0001-54 T 2000

​​​​​​​54 T 2501-54 T 3000

​​​​​​​54 T 4501-54 T 5000

​​​​​​​54 T 7001-54 T 7500

​​​​​​​54 TA 001-54 TZ 999

​​​​​​​54 UA 001-54 UZ 999

​​​​​​​54 YZ 001-54 YZ 999

Pamukova İlçesi Plaka Kodları:

​​​​​​​54 M 6001-54 M 6500

​​​​​​​54 RA 001-54 RZ 999

​​​​​​​54 T 6001-54 T 6500

​​​​​​​54 MR 001-54 MR 999

Sapanca İlçesi Plaka Kodları:

​​​​​​​54 M 6501-54 M 7000

​​​​​​​54 SA 001-54 SZ 999

​​​​​​​54 T 6501-54 T 7000

​​​​​​​54 MS 6501-54 MS 7000

Kaynarca İlçesi Plaka Kodları

​​​​​​​54 M 5001-54 M 5500

​​​​​​​54 T 5001-54 T 5500

​​​​​​​54 VA 001-54 VZ 999

​​​​​​​54 MM 001-54 MM 999

Kocaali İlçesi Plaka Kodları:

​​​​​​​54 M 5501-54 M 6000

​​​​​​​54 NA 001-54 NZ 999

​​​​​​​54 T 5501-54 T 6000​​​​​​​

​​​​​​​54 MN 001-54 MN 999

Karasu İlçesi Plaka Kodları:

​​​​​​​54 M 4001-54 M 4500

​​​​​​​54 PA 001-54 PZ 999

​​​​​​​54 T 4501-54 T 4500

​​​​​​​54 MP 001-54 MP 999

Taraklı İlçesi Harf Kodları:

​​​​​​​54 M 7501-54 M 8000