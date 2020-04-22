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22.04.2020 - 13:40 |

54 Nerenin Telefon Kodu? +54 Hangi Ülkeye Ait?

En yaygın ve en etkili iletişim aracı telefondur. İlk icadında sesin ulaşmasını sağlayan telefon, teknolojik gelişmeler ile görüntülü konuşma imkanı da sunmaktadır. Telefon hatları ile karşılıklı iletişim kurulmaktadır. Her ülkenin, her ilin ve her bölgenin alan kodu bulunmaktadır. Bu kodlar ile birlikte telefon numaraları oluşmaktadır. İşte +54 koduna ait tüm bilgiler.

54 Nerenin Telefon Kodu? +54 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke kodları ülkeler arası arama yapabilmek için numaranın en başında yer almaktadır. +54 te ülke alan kodları arasında yer almaktadır.

+54 Nerenin Alan Kodu?

Telefon numaralarının başında yer alan numaralar o ülkenin alan kodudur. 54 Arjantin'in alan kodudur. Arjantin'de bulunan birini aramak ve görüşme yapabilmek için telefon numarasının başında 54 olması gerekmektedir. Arjantin içinden bir yerde aranırken alan koduna gerek yoktur. Ancak ülkeler arası aramada alan kodu girilmesi zorunludur.

Telefon numaralarının başında yer alan +54 Arjantin'e aittir. Başında +54 bulunan bir numaradan aranmak Arjantin'den arama yapıldığı anlamına gelmektedir. +54 telefon ülke kodu telefonla iletişimde Arjantin'i temsil eden rakamdır. Arjantin'de aktif olarak kullanılan tüm telefon numaralarının başında +54 rakamı yer almaktadır.

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