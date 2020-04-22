54 Nerenin Telefon Kodu? +54 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke kodları ülkeler arası arama yapabilmek için numaranın en başında yer almaktadır. +54 te ülke alan kodları arasında yer almaktadır.



+54 Nerenin Alan Kodu?



Telefon numaralarının başında yer alan numaralar o ülkenin alan kodudur. 54 Arjantin'in alan kodudur. Arjantin'de bulunan birini aramak ve görüşme yapabilmek için telefon numarasının başında 54 olması gerekmektedir. Arjantin içinden bir yerde aranırken alan koduna gerek yoktur. Ancak ülkeler arası aramada alan kodu girilmesi zorunludur.



Telefon numaralarının başında yer alan +54 Arjantin'e aittir. Başında +54 bulunan bir numaradan aranmak Arjantin'den arama yapıldığı anlamına gelmektedir. +54 telefon ülke kodu telefonla iletişimde Arjantin'i temsil eden rakamdır. Arjantin'de aktif olarak kullanılan tüm telefon numaralarının başında +54 rakamı yer almaktadır.