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08.02.2021 - 20:37 | | DHA

55 ayrı suç kaydı var! Polis her yerde arıyor

Ağrı'da girdiği iş yerindeki çelik kasayı silahla ateş edip, açan ve içindeki parayı alarak kaçan şüphelinin güvenlik kameralarından 55 ayrı suç kaydı bulunan M.A. olduğu tespit edildi. Polisin, şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Olay, 3 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesinde, 6 katlı bir binada meydana geldi. Binanın altıncı katına yan duvardaki demirlerden tırmanarak çıkan şüpheli, kapıyı açarak girdiği iş yerindeki çelik kasaya yanında bulunan silahla ateş etti.

55 ayrı suç kaydı var Polis her yerde arıyor

Kasayı açan şüpheli içindeki parayı alarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bina ve iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin 55 ayrı suç kaydı bulunan M.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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