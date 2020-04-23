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23.04.2020 - 18:02 |

55 Nerenin Plakası? Samsun İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Trafikte çoğu zaman farklı trafik plaka kodları ile karşılaşmaktayız. Dolayısıyla karşılaştığımız ve plaka kodunun nereye ait olduğunu bilmediğimiz plaka kodları üzerinden araştırma yoluna gidiyoruz. Trafik plaka kodları yollarda aracın hangi şehirden olduğuna dair bilgi veren önemli bir koddur. Dolayısıyla her aracın bir trafik plaka kodu olmak zorundadır. Ülkemizde ki plaka kodlarından biri ise 55'dir. Peki, 55 nerenin plakası? İşte 55 plaka koduna dair tüm detaylar.

55 Nerenin Plakası? Samsun İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

55 plakası trafik plaka kodlarından sadece bir tanesidir. Aynı zamanda ilçeleri de aynı şekilde 55 plaka kodunu kullanmaktadır. 

 55 Nerenin Plakası?

 55 nerenin plakası sorusunun cevabı Samsun'dur. Samsun'un pek çok ilçesi bulunur. Bu ilçeler de aynı şekilde merkez ile aynı plaka kodunu yani 55 plaka kodunu kullanmaktadır.

 Samsun İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

 - Samsun Merkez ( AC, AZ, C, D, DA, DZ, EA, ES, EV, EZ, FB, GS, K, LA, LZ, M, MA, SA, SZ, T, TS )

 - Samsun 19 Mayıs ( C, D, K, M, T, YZ )

 - Samsun Tekkeköy ( C, D, K, M, T, VA, VZ )

 - Samsun Ladik ( C, D, K, M, T, ZA, ZZ )

 - Samsun Bafra ( C, D, ET, EU, FH, FS, HA, HE, K, M, NA, NV, T, K, JA )

 - Samsun Çarşamba ( C, D, FA, FC, FF, K, M, RA, RZ, T ) 

 - Samsun Vezirköprü ( C, FT, FZ, HN, HR, K, M, PA, PZ, T )

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