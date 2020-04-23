55 Nerenin Plakası? Samsun İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

55 plakası trafik plaka kodlarından sadece bir tanesidir. Aynı zamanda ilçeleri de aynı şekilde 55 plaka kodunu kullanmaktadır.

55 Nerenin Plakası?

55 nerenin plakası sorusunun cevabı Samsun'dur. Samsun'un pek çok ilçesi bulunur. Bu ilçeler de aynı şekilde merkez ile aynı plaka kodunu yani 55 plaka kodunu kullanmaktadır.

Samsun İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

- Samsun Merkez ( AC, AZ, C, D, DA, DZ, EA, ES, EV, EZ, FB, GS, K, LA, LZ, M, MA, SA, SZ, T, TS )

- Samsun 19 Mayıs ( C, D, K, M, T, YZ )

- Samsun Tekkeköy ( C, D, K, M, T, VA, VZ )

- Samsun Ladik ( C, D, K, M, T, ZA, ZZ )

- Samsun Bafra ( C, D, ET, EU, FH, FS, HA, HE, K, M, NA, NV, T, K, JA )

- Samsun Çarşamba ( C, D, FA, FC, FF, K, M, RA, RZ, T )

- Samsun Vezirköprü ( C, FT, FZ, HN, HR, K, M, PA, PZ, T )