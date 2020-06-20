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20.06.2020 - 00:03 | | DHA

56 ilde FETÖ operasyonu! 81 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 153 şüpheliden 81'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin çoğunun etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

56 ilde FETÖ operasyonu! 81 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Haziran günü silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi. Ayrıca, 167 şüpheliden 119'nun hala TSK içinde aktif görevde olduğu öğrenilirken, İzmir merkezli 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 167 şüpheliden 153'ü yakalanarak gözaltına alındı. Astsubay rütbesindeki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin çoğunun etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 94 şüpheliden 81'i tutuklandı. 

 

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