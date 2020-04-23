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23.04.2020 - 18:05 |

56 Nerenin Plakası? Siirt İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını gösterir. Plaka kodları araçların plakalarındaki ilk iki hanedir. Bunlardan birisi ise 56 numaralı plaka kodudur. Peki 56 nerenin plakası? Siirt ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu aşağıda açıkladık.

56 Nerenin Plakası? Siirt İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları vardır. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını gösterir. 56 numaralı plaka kodu ise Siirt iline aittir.

 56 Nerenin Plakası?

 56 numaralı plaka kodu Siirt iline aittir. Siirt iline kayıtlı tüm araçların plaka kodu 56 numaradır. Böylece araçların plaka kodları ile hangi vilayete kayıtlı oldukları öğrenilebilir. İl plaka kodları dışında hangi ilçelere bağlı olduklarını öğrenebilmek için plaka harf grupları da bulunmaktadır. 

 Siirt İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

 Araçların plaka kodları hangi illere kayıtlı olduklarını gösterir iken, plaka harf grupları ise kayıtlı oldukları illerin hangi ilçelerine bağlı olduklarını göstermektedir. Siirt iline bağlı birçok ilçe bulunmaktadır. Siirt merkez ve Kurtalan ilçelerine bağlı araçların plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir. 

 56 AC 001-56 AZ 999 Siirt Merkez

 56 D 0001-56 D 999 Siirt Merkez

 56 DA 001-56 DA 999 Siirt Merkez

 56 M 0001-56 M 1000 Siirt Merkez

 56 T 0001-56 T 1000 Siirt Merkez

 

 56 KA 001-56 KZ 999 Kurtalan 

 56 M 1001-56 M 1500 Kurtalan 

 56 T 1001-56 T 150 Kurtalan 

 

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