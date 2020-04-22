56 Nerenin Telefon Kodu? +56 Hangi Ülkeye Ait?

56 numaralı kod Şili ülkesine aittir. Bu ülkeye ulaşmak isteyenler öncelikle 56 yazmak suretiyle daha sonra diğer numara ekleyerek ulaşım gerçekleştirebilir. Konum açısından Güney Afrika'da bulunan bir ülke olarak Şili'ye bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.

56 Nerenin Alan Kodu?

Pek çok kişinin merak ettiği 56 numaralı telefon kodu Şili'ye aittir. Resmi dili İspanyolca olan bu ülkeyle numara üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Hayvancılık ile beraber yer altı bakımından zengin olan Şili, geçim kaynağı olarak bu unsurları kullanmaktadır. Amaca bağlı olarak hem ticari hem de gezi kapsamında bu numara kodunu tuşlamak suretiyle ilgili yerlere erişim sağlayabilirsiniz.

Doğal güzelliği ve pek çok farklı dikkat çekici yeri ile beraber turistik açıdan da merak edilen bir ülkedir. Amacınıza uygun olarak Şili ülkesinin farklı bölgelerine bu numara aracılığıyla ulaşım sağlayabilirsiniz.