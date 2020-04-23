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23.04.2020 - 18:07 |

57 Nerenin Plakası? Sinop İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde plaka kodları tüm şehirlerin farklıdır. Plaka kodları ile araçların hangi şehre kayıtlı oldukları öğrenilebilir. Bunlardan birisi de 57 numaralı plaka kodudur. Peki, 57 nerenin plakası? Sinop ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.

57 Nerenin Plakası? Sinop İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bulunan bu iller plaka kodlarına sahiptir. 57 numaralı plaka kodu ise ülkemizde Karadeniz bölgesinde bulunan Sinop iline aittir.

 57 Nerenin Plakası?

 57 numaralı plaka Sinop iline aittir. Sinop iline kayıtlı tüm araçların plaka kodu 57 olmaktadır.

 Sinop İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri 

 Sinop Merkez

 57 AC 001-57 AS 999

 57 AT 001-57 AU 999

 57 D 0001-57 D 2000

 ​​​​​​​57 J 0001-57 J 2000

 ​​​​​​​57 M 0001-57 M 2000

 ​​​​​​​57 T 0001-57 T 2000

 ​​​​​​​57 D 0001-57 D 1999

 ​​​​​​​57 KA 001-57 KA 999

 Gerze İlçesi

 57- AT 001-57 AT 440

 57 D 4001-57 D 5000

 ​​​​​​​57 FA 001-57 FA 999

 ​​​​​​​57 FA 001-57 FD 999

 ​​​​​​​57 FE 001-57 FZ 999

 ​​​​​​​57 AC 001-57 AS 999

 57 J 4001-57 J 5000

 57 M 4001-57 M 5000

 57 T 4001-57 T 5000

 Boyabat İlçesi

 57 AY 001-57 AZ 999

 ​​​​​​​57 DA 001-57 DL 999

 ​​​​​​​57 DR 001-57 DR 999

 ​​​​​​​57 DS 001-57 DS 999

 ​​​​​​​57 S 3000-57 S 3999

 57 D 3001-57 D 4000

 57 M 3001-57 M 4000

 57 T 3001-57 T 4000

 Ayancık İlçesi

 57 D 2001-57 D 3000

 ​​​​​​​57 EA 001-57 ED 999​​​​​​​

 ​​​​​​​57 J 2001-57 J 3000

 ​​​​​​​57 M 2100-57 M 3000

 ​​​​​​​57 T 2001-57 T 3000

 Türkeli İlçesi

 ​​​​​​​57 M 5001-57 M 6000

 ​​​​​​​57 T 5001-57 T 6000

 ​​​​​​​57 D 5000-57 D 6000

 ​​​​​​​57 J 5000-57 J 6000

 57 HA 001-57 HZ 999

 

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