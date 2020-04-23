57 Nerenin Plakası? Sinop İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde plaka kodları tüm şehirlerin farklıdır. Plaka kodları ile araçların hangi şehre kayıtlı oldukları öğrenilebilir. Bunlardan birisi de 57 numaralı plaka kodudur. Peki, 57 nerenin plakası? Sinop ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.
Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bulunan bu iller plaka kodlarına sahiptir. 57 numaralı plaka kodu ise ülkemizde Karadeniz bölgesinde bulunan Sinop iline aittir.
57 Nerenin Plakası?
57 numaralı plaka Sinop iline aittir. Sinop iline kayıtlı tüm araçların plaka kodu 57 olmaktadır.
Sinop İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Sinop Merkez
57 AC 001-57 AS 999
57 AT 001-57 AU 999
57 D 0001-57 D 2000
57 J 0001-57 J 2000
57 M 0001-57 M 2000
57 T 0001-57 T 2000
57 D 0001-57 D 1999
57 KA 001-57 KA 999
Gerze İlçesi
57- AT 001-57 AT 440
57 D 4001-57 D 5000
57 FA 001-57 FA 999
57 FA 001-57 FD 999
57 FE 001-57 FZ 999
57 AC 001-57 AS 999
57 J 4001-57 J 5000
57 M 4001-57 M 5000
57 T 4001-57 T 5000
Boyabat İlçesi
57 AY 001-57 AZ 999
57 DA 001-57 DL 999
57 DR 001-57 DR 999
57 DS 001-57 DS 999
57 S 3000-57 S 3999
57 D 3001-57 D 4000
57 M 3001-57 M 4000
57 T 3001-57 T 4000
Ayancık İlçesi
57 D 2001-57 D 3000
57 EA 001-57 ED 999
57 J 2001-57 J 3000
57 M 2100-57 M 3000
57 T 2001-57 T 3000
Türkeli İlçesi
57 M 5001-57 M 6000
57 T 5001-57 T 6000
57 D 5000-57 D 6000
57 J 5000-57 J 6000
57 HA 001-57 HZ 999