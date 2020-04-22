57 Nerenin Telefon Kodu? +57 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon çaldığında numaranın başında görülen kodlar aramanın yapıldığı ülkeyi temsil etmektedir. +57 telefon kodu Kolombiya'ya aittir. Kolombiya'dan gelen aramaların başında +57 veya yalnızca 57 kodu görülmektedir. Bu aramanın yurt dışından geldiğini göstermektedir.

0057 şeklinde de gösterilebilen bu telefon kodu Kolombiya sınırları içerisinde yapılan bir arama anlamına gelmektedir. Numaranın başında görülen bu kod aramanın hangi ülkeden geldiğini belirttiği için önemlidir. Kolombiya'ya sınırları içerisinden yapılan aramaların tümünde +57 kodu bulunmaktadır. Arama yapabilmek içinde yine bu kodun girilmesi gerekmektedir.

+57 Nerenin Alan Kodu?

Kolombiya ülkesinde yaşayan birini arayabilmek için telefon numarası öncesinde +57 rakamlarını tuşlamanız ve ardından arayacağınız kişinin telefon numarasını girmeniz gerekmektedir. Aksi durumda Kolombiya'da yaşayan birini arayamazsınız. Telefon kodunu ekledikten sonra Kolombiya sınırları içerisinde yaşayan herkesi kolaylıkla arayabilirsiniz.





