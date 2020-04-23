58 Nerenin Plakası? Sivas İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Yollarda pek çok plakalara rastlamaktayız. Yollarda rastladığımız plakalardan biri ise 58 plakasıdır.

58 Nerenin Plakası?

58 nerenin plakası sorusunun cevabı Sivas'tır. Her ile özel bir plaka kodu belirlenmiştir. 58 plaka kodu da Sivas ili için düzenlenmiştir. Sivas ilçeleri de yine aynı şekilde 58 plaka kodunu kullanmaktadır.

Sivas İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Sivas ilçeleri Sivas merkezi ile aynı plaka kodunu kullanmaktadır. Farklılık sadece plaka harflerinde gözlemlenir. İşte Sivas ilçelerinin plaka harfleri;

- Sivas Merkez ( AC, AZ, DA, DV, FE, FZ, M, NA, NZ, S, T )

- Sivas Zara ( DY, DZ, EF, EH, M, T )

- Sivas Gürün ( EA, EC, M, T )

- Sivas Kangal ( ED, EE, LA, LZ, M, T )

- Sivas Suşehri ( EK, EP, M, SA, SZ, T )

- Sivas Şarkışla ( ER, ET, HA, HZ, M, T )

- Sivas Divriği ( EU, EZ, T, M )

- Sivas Gemerek ( FA, FD, M, T )

- Sivas Koyulhisar ( KA, KZ, M, T )

- Sivas Yıldızeli (M, T, YA, YZ )