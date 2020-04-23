58 Nerenin Telefon Kodu? +58 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke telefon kodu ülkeler arası görüşmelerin yapılması için oldukça önemlidir. 58 ülke telefon kodu ise Venezuela'nın ülke telefon kodudur. Ülke içi aramalarda ülke kodunun girilmesi gerekmemektedir.

Ancak ülke dışından yapılacak aramalarda 58 alan kodunun mutlaka girilmesi gerekmemektedir. Her ülkenin kendisine ait telefon kodu bulunmaktadır. Telefon numarası başında yer alan ülke kodu ile yapılan aramanın nereden geldiği anlaşılmaktadır. +58 Venezuela'nın ülke telefon kodudur.

58 Nerenin Alan Kodu?

Telefon numarasının başında yer alan ülke kodu, numaranın hangi ülkeye ait olduğunu göstermektedir. +58 ile başlayan telefon numaraları ise Venezuela'ya aittir. +58 Telefon alan kodu Venezuella'ya ait ülke kodudur. +58 ile başlayan telefon numaralarından gelen aramalar ise Venezuela'dan yapılan aramalardır.