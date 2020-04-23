MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 58 Nerenin Telefon Kodu? +58 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
23.04.2020 - 01:35 |

58 Nerenin Telefon Kodu? +58 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon en eski ve en yaygın kullanılan iletişim aracıdır. Telefon görüşmeleri hatlar üzerinde frekanslar ile sesin iletilmesi sonucu oluşmaktadır. Telefon numaralarında ülke ve alan kodları bulunmaktadır. Bu sayede kesintisiz bir iletişim sağlanmaktadır. Telefon numaraları ülke telefon kodları ile başlamaktadır. 58 numarası da ülke telefon kodlarından birisidir. 58 alan koduna ait merak edilenleri sizler için hazırladık.

58 Nerenin Telefon Kodu? +58 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke telefon kodu ülkeler arası görüşmelerin yapılması için oldukça önemlidir. 58 ülke telefon kodu ise Venezuela'nın ülke telefon kodudur. Ülke içi aramalarda ülke kodunun girilmesi gerekmemektedir.

Ancak ülke dışından yapılacak aramalarda 58 alan kodunun mutlaka girilmesi gerekmemektedir. Her ülkenin kendisine ait telefon kodu bulunmaktadır. Telefon numarası başında yer alan ülke kodu ile yapılan aramanın nereden geldiği anlaşılmaktadır. +58 Venezuela'nın ülke telefon kodudur. 

58 Nerenin Alan Kodu? 

Telefon numarasının başında yer alan ülke kodu, numaranın hangi ülkeye ait olduğunu göstermektedir. +58 ile başlayan telefon numaraları ise Venezuela'ya aittir. +58 Telefon alan kodu Venezuella'ya ait ülke kodudur. +58 ile başlayan telefon numaralarından gelen aramalar ise Venezuela'dan yapılan aramalardır. 

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

968 Nerenin Telefon Kodu? +968 Hangi Ülkeye Ait?

968 Nerenin Telefon Kodu? +968 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayında! - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayında! - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

Sıradaki Haber