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25.05.2020 - 09:55 | | DHA

58 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşayan Fahrettin Altınsoy (58), evinde ölü bulundu.

58 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak’ta bulunan bir apartmanda oturanlar, Fahrettin Altınsoy’a ait daireden kötü kokular geldiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen ekipler, yalnız yaşayan Altınsoy’un zilini çaldı. Kapı açılmayınca çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, evin salon kısmında Altınsoy’un cansız bedenine ulaştı.

Altınsoy’un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisi gören mahalleli böyle kaçıştıArnavutköy'de sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda olan vatandaşlar polisi görünce evlerine kaçtı. O anlar evinin balkonundaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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