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19.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

582 FETÖ’cüye gözaltı kararı

Ankara merkezli üç FETÖ operasyonunda 528 kişiye gözaltı kararı verildi. Sınav soruşturması kapsamında 67 ilde düzenlenen operasyonlarda 304 kişi yakalandı

582 FETÖ’cüye gözaltı kararı

Türkiye genelinde dün birçok ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik önemli operasyonlara imza atıldı. Ankara merkezli üç operasyondan biri olan FETÖ mensuplarının 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiası ile ilgili 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararla birlikte şüphelilerin yakalanması için 67 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı ve 304 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli diğer operasyon Adalet Bakanlığı’ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik oldu.

Adalet Bakanlığı’ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında da, 33’ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 50 şüphelinin yakalandığı, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
44 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da, aralarında aktif görevde olan subay ve astsubaylar ile iki mahrem imamın da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

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