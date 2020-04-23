59 Nerenin Plakası? Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Ülkemizde bulunan her ilin plaka kodları birbirinden farklıdır. 59 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 59 nerenin plakası? Tekirdağ ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizin için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizdeki 81 ilin ayrı ayrı plaka kodları bulunmaktadır. 59 numaralı plaka kodu ise ülkemizin Tekirdağ vilayetine aittir.
59 Nerenin Plakası?
59 numaralı plaka kodu Tekirdağ iline aittir. Tekirdağ iline kayıtlı tüm araçların plaka kodu 59 numaralı koddur.
Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Tekirdağ Merkez
59 A 0001-59 A 999
59 AC 001-59 AZ 999
59 DA 001-59 DZ 999
59 EA 001-59 EZ 999
59 J 0001-59 J 999
59 MA 001-59 MA 100
59 S 0001-59 S 999
59 T 0001-59 T 5000
59 M 0001-59 M 3000
59 KA 001-59 KZ 999
Çorlu İlçesi
59 FA 001-59 FZ 999
59 J 1000-59 J 1999
59 J 3000-59 J 3017
59 M 3001-59 M 5000
59 M 7001-59 M 7098
59 M 9501-59 M 9550
59 MA 301-59 MA 400
59 PA 001-59 PZ 999
59 S 1000-59 S 1999
59 S 3000-59 S 3036
59 T 5001-59 T 7000
59 T 8001-59 T 8106
59 T 9751-59 T 9809
Hayrabolu İlçesi
59 HA 001-59 HZ 999
59 J 5000-59 J 5999
59 M 6001-59 M 7000
59 S 5000-59 S 5999
59 T 7501-59 T 8000
59 MA 401-59 MA 450
Ereğli İlçesi
59 J 3018-59 J 3999
59 M 9551-59 M 9999
59 S 3037-59 S 3999
59 T 9810-59 T 9999
59 VA 001-59 VA 999
Saray İlçesi
59 J 4000-59 J 4999
59 M 8501-59 M 9000
59 RA 001-59 RZ 999
59 S 4000-59 S 4999
59 T 9001-59 T 9500
59 J 3000-59 J 4011
Muratlı İlçesi
59 J 6000-59 J 6999
59 M 8001-59 M 8500
59 NA 001-59 NZ 999
59 S 6000-59 S 6999
59 T 8501-59 T 9000
Malkara İlçesi
59 J 7000-59 J 7999
59 LA 001-59 LZ 999
59 M 5001-59 M 6000
59 S 7000-59 S 7999
59 T 7001-59 T 7500
59 MA 451-59 MA 550
Çerkezköy İlçesi
59 J 2000-59 J 2999
59 M 7099-59 M 8000
59 MA 201-59 MA 300
59 S 2000-59 S 2999
59 T 8107-59 T 8500
59 UA 001-59 UZ 999