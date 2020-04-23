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23.04.2020 - 18:11 |

59 Nerenin Plakası? Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Ülkemizde bulunan her ilin plaka kodları birbirinden farklıdır. 59 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 59 nerenin plakası? Tekirdağ ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizin için bu konuyu detayları ile derledik.

59 Nerenin Plakası? Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

 Ülkemizdeki 81 ilin ayrı ayrı plaka kodları bulunmaktadır. 59 numaralı plaka kodu ise ülkemizin Tekirdağ vilayetine aittir.

 59 Nerenin Plakası?

 59 numaralı plaka kodu Tekirdağ iline aittir. Tekirdağ iline kayıtlı tüm araçların plaka kodu 59 numaralı koddur. 

 Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

 Tekirdağ Merkez

 59 A 0001-59 A 999

 59 AC 001-59 AZ 999

 59 DA 001-59 DZ 999

 59 EA 001-59 EZ 999​​​​​​​

 ​​​​​​​59 J 0001-59 J 999

 ​​​​​​​59 MA 001-59 MA 100

 ​​​​​​​59 S 0001-59 S 999

 ​​​​​​​59 T 0001-59 T 5000

 ​​​​​​​59 M 0001-59 M 3000

 ​​​​​​​59 KA 001-59 KZ 999

 Çorlu İlçesi

 ​​​​​​​59 FA 001-59 FZ 999

 ​​​​​​​59 J 1000-59 J 1999

 ​​​​​​​59 J 3000-59 J 3017

 ​​​​​​​59 M 3001-59 M 5000

 ​​​​​​​59 M 7001-59 M 7098

 ​​​​​​​59 M 9501-59 M 9550

 ​​​​​​​59 MA 301-59 MA 400

 ​​​​​​​59 PA 001-59 PZ 999

 ​​​​​​​59 S 1000-59 S 1999

 ​​​​​​​59 S 3000-59 S 3036

 ​​​​​​​59 T 5001-59 T 7000

 ​​​​​​​59 T 8001-59 T 8106

 ​​​​​​​59 T 9751-59 T 9809

 Hayrabolu İlçesi

 ​​​​​​​59 HA 001-59 HZ 999

 ​​​​​​​59 J 5000-59 J 5999

 ​​​​​​​59 M 6001-59 M 7000

 ​​​​​​​59 S 5000-59 S 5999

 ​​​​​​​59 T 7501-59 T 8000

 ​​​​​​​59 MA 401-59 MA 450

 Ereğli İlçesi

 ​​​​​​​59 J 3018-59 J 3999

 ​​​​​​​59 M 9551-59 M 9999

 ​​​​​​​59 S 3037-59 S 3999

 ​​​​​​​59 T 9810-59 T 9999

 ​​​​​​​59 VA 001-59 VA 999

 Saray İlçesi

 ​​​​​​​59 J 4000-59 J 4999

 ​​​​​​​59 M 8501-59 M 9000

 ​​​​​​​59 RA 001-59 RZ 999

 ​​​​​​​59 S 4000-59 S 4999

 ​​​​​​​59 T 9001-59 T 9500

 ​​​​​​​59 J 3000-59 J 4011

 Muratlı İlçesi

 ​​​​​​​59 J 6000-59 J 6999

 ​​​​​​​59 M 8001-59 M 8500

 ​​​​​​​59 NA 001-59 NZ 999

 ​​​​​​​59 S 6000-59 S 6999

 ​​​​​​​59 T 8501-59 T 9000

 Malkara İlçesi

 ​​​​​​​59 J 7000-59 J 7999

 ​​​​​​​59 LA 001-59 LZ 999

 ​​​​​​​59 M 5001-59 M 6000

 ​​​​​​​59 S 7000-59 S 7999

 ​​​​​​​59 T 7001-59 T 7500

 ​​​​​​​59 MA 451-59 MA 550

 Çerkezköy İlçesi

 ​​​​​​​59 J 2000-59 J 2999

 ​​​​​​​59 M 7099-59 M 8000

 ​​​​​​​59 MA 201-59 MA 300

 ​​​​​​​59 S 2000-59 S 2999

 ​​​​​​​59 T 8107-59 T 8500

 ​​​​​​​59 UA 001-59 UZ 999

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