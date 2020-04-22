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22.04.2020 - 13:46 |

593 Nerenin Telefon Kodu? +593 Hangi Ülkeye Ait?

Dünyada bulunan ülkeler ülke kodlarına sahiptir. Bu ülke kodları uluslararası olarak aranacak ülkenin telefon numarasının başına eklenir. Bazı ülkelerin telefon kodları ülkemizde bulunan illerin alan kodu da olabilir. Peki 593 nerenin telefon kodu? +593 Hangi ülkeye ait? İşte, 593 alan koduna ait bilinmesi gerekenler.

593 Nerenin Telefon Kodu? +593 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok şehir bulunmaktadır. Bulunan bu şehirler şehirlerarası telefon görüşmeleri için alan kodlarına sahiptir. Bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazı illerin ise birden fazla alan kodu olabilir.

593 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde birçok alan kodu bulunur. Fakat 593 numaralı alan kodu ülkemizde hiçbir ile ait değildir. 593 numaralı alan kodu Hollanda ülkesine bağlı Beilen şehrine ait bir telefon kodudur. Alan kodları yazılırken başına mutlaka 0 eklenmelidir.

+593 numaralı ülke kodu Güney Amerika'nın Kuzey Batısı kıyısında bulunan Ekvator ülkesine ait bir koddur. Uluslararası gelen aramalarda ülke kodunun +593 olması halinde bu aramanın Ekvator ülkesinden yapıldığı bilinir. Veya başka bir ülkeden Ekvator ülkesinde bir numara aranacak ise ülkenin ülke kodu, yani +593 numaralı kod telefon numarasının başına mutlaka girilmelidir.

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