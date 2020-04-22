596 Nerenin Telefon Kodu? +596 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon alan kodlarının bazıları hem yurt içi hem de yurt dışı aramalarda görev alabilmektedir. Ancak 596, Türkiye içerisinde herhangi bir aktif aramada kullanılmamaktadır. Bu kod, yalnızca uluslararası aramalar için faaliyet göstermektedir.

596 Nerenin Alan Kodu?

596 alan kodu, doğru kullanıldığında yurt dışı araması yapmaya yarayan bir başlangıç numarasıdır. Bu kapsamda 596’nın önüne ilave edilen “+” ile bu numaranın alan kodu olduğu ülkeye erişim sağlanabilmektedir.

+596 alan koduyla başlayan numaralar Martinik olarak tanınan bir şehre bağlanmaktadır. Bu şehir, Karayipler’in açıklarında ve Fransa’ya bağlı olarak varlığına devam etmektedir. Martinik aynı zamanda bir ada olarak da kabul edilmektedir.