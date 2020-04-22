599 Nerenin Telefon Kodu? +599 Hangi Ülkeye Ait?

Hollanda Antilleri telefon kodu olan 599, bu ülkeye yapılacak aramalarda ilk çevrilmesi gereken numaralar arasında yer alır. Ülke hakkında araştırmalar yaparken ya da ulaşmanız gereken yerler olduğunda bu kodu kullanabilirsiniz.

599 Nerenin Telefon Kodu?

Hollanda Antilleri Karayipler’de yer alır. Hollanda’ya bağlı olsa da özerk bir bölgedir. Hollanda’nın kontrolünde olan ülke ada ülkesidir. Esasında Hollanda’ya bağlı tek bir ülke iken günümüzde dört farklı bölgeye bölünmüştür. Her bölge kendi adına Hollanda’ya bağlıdır.

+599 telefon kodu ile Hollanda Antilleri üzerinde yer alan bu dört bölgeye de ulaşabilirsiniz. Bölge ada ülkesi olması itibari ile ekonomisi deniz ve deniz ürünlerine bağlıdır. Bu nedenle ülke mutfağında deniz ürünlerinin yeri oldukça fazladır. Turizmde ekonomisinde önemli bir yer tutar. Bölgede çok fazla yanardağ bulunsa da yanardağ eteklerinde yapılan tarım faaliyetlerinde çok fazla verim sağlandığı da bilinmektedir.