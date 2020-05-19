5'inci kat penceresinden atlayan yaşlı adam öldü

Olay, sabah saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Ş.Y., apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresine çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ş.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve bir dönem psikolojik destek gördüğü belirtilen Ş.Y.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Florida'da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskın düzenlediDünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD’nin Florida eyaletinde yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu. Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.