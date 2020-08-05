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05.08.2020 - 11:03 |

6 Ağustos A101 aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var?

A101 aktüel kataloğu yayımlandı. 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda birçok çeşit ürün yer aldı. Perşembe günü raflarda yerini alacak ürünlerin neler olduğu ise tüketiciler tarafından araştırılıyor. İşte 6 Ağustos A101 aktüel kataloğu...

6 Ağustos A101 aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var?

A101 9 bin market zinciri ile hizmet veriyor. 6 Ağustos A101 aktüel kataloğunda televizyonlardan beyaz eşyalara kadar birçok çeşitte ürün bulunuyor. Bu hafta A101 kataloğunda Piranha akılı drone 189,95 TL satış fiyatı ile yer aldı.İşte 6 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğu...

6 Ağustos A101 aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var

6 Ağustos A101 aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var

6 Ağustos A101 aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var

6 Ağustos A101 aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var

Lübnan'daki patlamaya ayin sırasında yakalanan papazın zor anları kameradaBeyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamadan saniyeler önce ayine başlayan papaz, patlamanın meydana gelmesiyle töreni bırakarak kaçmak zorunda kaldı.
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