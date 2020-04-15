6 ailenin yaşadığı cadde karantinaya alındı!

Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Karaman Mahallesi Ertürkler Caddesi korona virüs salgını nedeniyle 15 Nisan itibariyle 14 günlük karantinaya alındı.İstanbul'da yaşayan ve 1 hafta önce testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı olan bir kişinin ailesindeki 3 kişide korona virüs testi pozitif çıkmış ve bunun üzerinebu 3 kişinin de yaşadığı cadde karantina altına alınmıştı.
Test sonuçları pozitif çıkan kişilerin cadde üzerinde bulunan diğer evlerdeki kişilerle irtibatlı olması göz önüne alınarak caddeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis caddenin giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekerek kimseyi bırakmıyor.
Test sonuçları pozitif çıkan 3 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve cadde üzerinde 6 ailenin bulunduğu öğrenildi.
Cezaevlerindeki tahliye ve izne çıkacak olan kişi sayısı belirlendiResmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.