6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı!

Siverek ilçesinde, 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.