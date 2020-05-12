12.05.2020 - 12:10 | | DHA
6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, corona virüs vakası tespit edilen 6 apartman ve 6 müstakil ev, karantinaya alındı.
Siverek ilçesinde, 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi.
Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Yakalandığı domuz kapanından kurtarılan ayı yeniden ormana salındıBursa'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı için jandarma, itfaiye ve doğa koruma ekipleri seferber oldu. Gündüz vakti başlatılan kurtarma operasyonu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. İğne ile uyuşturulan sevimli ayı domuz kapanından kurtarılarak yeniden doğal ortamına geri salındı.