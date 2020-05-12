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12.05.2020 - 12:10 | | DHA

6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, corona virüs vakası tespit edilen 6 apartman ve 6 müstakil ev, karantinaya alındı.

6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı!

Siverek ilçesinde, 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

 

 

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