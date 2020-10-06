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06.10.2020 - 20:33 |

6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika vaka sayısı-ölü sayısı nedir? Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından açıklanıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı. Peki 6 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika vaka sayısı-ölü sayısı nedir? Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

Koronavirüs tablosunda, test, iyileşen hasta, vaka ve ölü sayısı ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Peki 6 Ekim bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin. http://covid19.saglik.gov.tr"

6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Test sayısı: 112.421

Hasta sayısı: 1.511

Vefat sayısı: 55

İyileşen hasta sayısı:1.229

6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Son dakika vaka sayısı-ölü sayısı nedir Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

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