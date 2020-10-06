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06.10.2020 - 19:06 |

6 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü durum! Son dakika Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından açıklanıyor. Peki 6 Ekim bugünkü Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

6 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü durum! Son dakika Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosunda, test, iyileşen hasta, vaka ve ölü sayısı ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Peki 6 Ekim bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da dün şu açıklamayı yaptı;

"Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr"

6 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü durum Son dakika Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu

6 EKİM BUGÜNKÜ TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. 6 Ekim koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülkeTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" dedi.
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