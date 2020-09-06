6 Eylül koronavirs tablosu! Bugün son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

6 Eylül koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısındaki son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda, test, vaka, iyileşen hasta ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 6 Eylül'de Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da dün şu paylaşımı yaptı;

"Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta. http://covid19.saglik.gov.tr"

6 EYLÜL TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

6 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.