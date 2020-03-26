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26.03.2020 - 12:00 |

6 gündür her yerde aranıyordu! Sokakta yürürken bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 6 gündür kayıp olarak aranan Ahmet K.(17), sokakta yürürken bulundu. K., ailesine teslim edildi.

6 gündür her yerde aranıyordu! Sokakta yürürken bulundu

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ahmet K., 20 Mart sabahı, 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

SOKAKTA YÜRÜRKEN BULUNDU

Polis ve jandarma ekiplerinin 6 gündür sürdürdükleri arama çabaları dün akşam sonuç verdi. Jandarma ekipleri, Ahmet K.'yi Konaklı Mahallesi'nde yürürken buldu. Jandarma karakoluna götürülerek ifadesi alınan K., ailesine teslim edildi.

Aile, oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Ahmet K.'nın neden kayıp olduğu yönünde açıklama yapılmadı.

 

 

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