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04.10.2020 - 11:54 | | AA

6 ilde aranan firari yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 6 ilde hakkında arama kararı bulunan cezaevi firarisi Eskişehir'de gözaltına alındı.

6 ilde aranan firari yakalandı

Kentte dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Türkan B'yi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında Ankara, Kırşehir, Uşak, Kilis, Karaman ve Erzincan'da "dolandırıcılık", "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık", "hırsızlık", "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "iftira" suçlamasıyla 16 olayla ilgili arama kararı bulunduğu belirlendi.

Ayrıca 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Türkan B'nin cezaevi firarisi olduğu, bu nedeniyle Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı tespit edildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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