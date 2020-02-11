6 ilde yarın okullar tatil! Son dakika... O illerde yarın okullar tatildi: 12 Şubat Çarşamba eğitime kar engeli

Yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde birbiri ardına gelen son dakika kar yağışı haberleri sonrası gözler valiliklere çevrilmişti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren durumla ilgili 6 ilde eğitime kar engeli geldi. Peki 12 Şubat Çarşamba yarın hangi okullar tatil?

ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat çarşamba günü il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



GİRESUN



Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.



TOKAT



Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, bu nedenlerle ilçedeki taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba ara verildiği ifade edildi.



BİTLİS



Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Son dakika haberi... Eğitime kar engeli Tatil edildi Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



VAN



Van il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.



SİVAS



Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime yarın bir gün ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.