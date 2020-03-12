6. Kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼ bÃ¶yle kurtarÄ±ldÄ±

Olay, ÅžiÅŸli Ergenekon Caddesi'nde dÃ¼n akÅŸam saat 22.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, 7 katlÄ± binanÄ±n 6'ncÄ± katÄ±nda oturan bir kiÅŸi, dairesinin aÃ§Ä±k olan penceresinden, henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yaklaÅŸÄ±k 20 metre yÃ¼kseklikten, bir restoranÄ±n caddede bulunan kÄ±ÅŸ bahÃ§esinin tentesine dÃ¼ÅŸtÃ¼. AÄŸÄ±r yaralanan kiÅŸinin yardÄ±mÄ±na ilk olarak Ã§evredekiler ve restoran Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± koÅŸtu.

Ã‡alÄ±ÅŸanlar ve vatandaÅŸlar, tentenin kenarÄ±ndan ayaklarÄ± sarkan yaralÄ±nÄ±n yere dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in tenteyi alttan tutarak destek verdi. YaralÄ± itfaiye ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden Ã§Ä±karÄ±larak ambulansa konuldu. Burada ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan yaralÄ±, ÅžiÅŸli'deki Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.







YaralÄ±nÄ±n kurtarÄ±lma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izleyen bazÄ± vatandaÅŸlar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yer konusunda anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸadÄ±. Ä°smini vermek istemeyen bir kiÅŸi, "Daha saÄŸa doÄŸru dÃ¼ÅŸmesi lazÄ±mdÄ±. Ben de bilmiyorum burada Ã§ay iÃ§iyordum. Burada yatÄ±yordu, buradan dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fizik kurallarÄ±na aykÄ±rÄ±. SaÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼ demek ki saÄŸdan bir yerden atladÄ±. Cam aÃ§Ä±k yerden dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olamaz Ã§Ã¼nkÃ¼ buraya dÃ¼ÅŸmesi lazÄ±m." diye konuÅŸtu.