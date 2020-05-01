6 Kişi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kimler?

6 Kişi filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Martin Kemp, Patrick Bergin ve April Pearson'un yer aldığı filmin konusu araştırılıyor. Peki 6 Kişi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

6 KİŞİ FİLMİ KONUSU

Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Martin Kemp (Sam Blake)

Patrick Bergin (Alistair Montcrief)

April Pearson (Lexi)

Nick Moran (Roy Dixon)

Anouska Mond (Hannah Siddiq)

Bruce Payne