01.05.2020 - 14:30 |
6 Kişi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kimler?
Neil Jones'un yönetmenliğini yaptığı 6 Kişi filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Akşam izleyicilerle buluşacak olan filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki 6 Kişi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
6 Kişi filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Martin Kemp, Patrick Bergin ve April Pearson'un yer aldığı filmin konusu araştırılıyor. Peki 6 Kişi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...
6 KİŞİ FİLMİ KONUSU
Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.
6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Martin Kemp (Sam Blake)
Patrick Bergin (Alistair Montcrief)
April Pearson (Lexi)
Nick Moran (Roy Dixon)
Anouska Mond (Hannah Siddiq)
Bruce Payne