6 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl İl İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakitleri

6 Mart Cuma namazı saatleri belli oldu. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan günün Cuma namazı vakitlerini sizler için derledik. İşte başta büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il 6 Mart Cuma namazı vakitleri...

6 MART CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı İstanbul'da saat 13:22'de

Ankara'da 13:05'de

İzmir'de 13:28'de

Bursa'da 13:20'de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma Mesajları (resimli ve yazılı) – 2020 en yeni Hayırlı Cumalar mesajları (güzel anlamlı, uzun dualı, ayetli hadisli, kısa ve öz cuma sözleri)

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.