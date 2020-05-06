6 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu BELLİ OLDU: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıkladı



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(5 MAYIS SALI)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 30.303



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.253



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 64



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 4.917

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.234.724



TOPLAM VAKA SAYISI: 131.744



TOPLAM CAN KAYBI: 3.584



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 78.202







