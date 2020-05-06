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06.05.2020 - 17:48 |

6 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

6 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(5 MAYIS SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.283

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.832

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  59

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.119

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.204.421

TOPLAM VAKA SAYISI: 129.491

TOPLAM CAN KAYBI: 3.520

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 73.285


6 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor





Sarıkız bu yıl yalnız ağladıBilecik'in Osmaneli ilçesinde sadece 6 Mayıs günlerinde Sarıkız mevkisindeki kayadan sızarak akan ve şifalı olduğuna inanılan suyun bulunduğu bölgede sakinlik gözlendi.
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