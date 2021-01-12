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12.01.2021 - 19:30 | | DHA

6 metrelik çukura düşen eşek kurtarıldı

Aksaray'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

6 metrelik çukura düşen eşek kurtarıldı

Olay, saat 15.30 sıralarında Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyünde meydana geldi. Yusuf Koçak'a ait eşek, kim tarafından ve neden açıldığı belirlenemeyen 6 metrelik boş çukura duştu. Durumu fark eden Koçak, kendi imkanlarıyla eşeği mahsur kaldığı yerden çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çukura inip, eşeği, halat ve iş makinesiyle çıkardı. Eşek, ardından sahibine teslim edildi. 

6 metrelik çukura düşen eşek kurtarıldı


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