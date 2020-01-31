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31.01.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

6 terörist yakalandı 1 PKK’lı teslim oldu

6 terörist yakalandı 1 PKK’lı teslim oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube ekipleri, 21 Ocak akşamı Arnavutköy’de bir markete el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada, 3 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması YDGH içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli gözaltına alındı. Arnavutköy’de 28 Ocak gecesi düzenlenen operasyonlarda da PKK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterip yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan 3 örgüt mensubu gözaltına alındı. Aynı gün bir PKK/KCK mensubu da emniyet güçlerine teslim oldu. Terör örgütü içinde eylem yaparken, iki yıl önce kaçarak Türkiye’ye giriş yaptığını ifade eden şüphelinin itirafçı olduğu ve örgüte dair kritik bilgiler verdiği öğrenildi.

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