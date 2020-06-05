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05.06.2020 - 22:47 | | İHA

6 vaka çıktı! Sokak tamamen karantinaya alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir sokakta 6 kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı ve 30 temaslı kişinin tespit edildiği sokak tamamen karantinaya alındı.

6 vaka çıktı! Sokak tamamen karantinaya alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta bulunan 4 ayrı evde yaşayan 6 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Yapılan araştırmalarda test sonucu pozitif çıkan kişilerin 30 kişiyle temaslı olduğu ve sokaktaki diğer evlerle yakın münasebetlerinin bulunduğu tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına gidildi.

6 vaka çıktı Sokak tamamen karantinaya alındı

Umumi Hıfsızsıha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri gereğince sokağın tamamı 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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