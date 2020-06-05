6 vaka çıktı! Sokak tamamen karantinaya alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta bulunan 4 ayrı evde yaşayan 6 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Yapılan araştırmalarda test sonucu pozitif çıkan kişilerin 30 kişiyle temaslı olduğu ve sokaktaki diğer evlerle yakın münasebetlerinin bulunduğu tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına gidildi.

Umumi Hıfsızsıha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri gereğince sokağın tamamı 7 gün süreyle karantinaya alındı.